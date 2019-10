El gerente deportivo de la 'U' habló sobre Pablo Bengoechea. | Fuente: EFE - Jean Ferrari (Twitter)

Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario de Deportes, se pronunció sobre las declaraciones de Pablo Bengoechea en su última conferencia de prensa. El técnico de Alianza Lima criticó el arbitraje del clásico.

"Le diría que se preocupe más por el buen funcionamiento de su equipo y no por el arbitraje", dijo Ferrari, en entrevista exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Bengoechea había asegurado que los grandes errores arbitrales estaban favoreciendo a un solo equipo. "A mí me quedó más claro cuando pensé que era un dirigente de Universitario quien decía que yo estaba presionando al árbitro, pero cuando vi que era un integrante de la CONAR no me quedó ninguna duda. Es mucho más grave", afirmó el entrenador de los blanquiazules.

Joel Alarcón, árbitro del encuentro entre Universitario y Alianza que acabó con la victoria crema por 1-0, fue criticado por no haber cobrado un penal tras una falta de Aldo Corzo. El lateral de la 'U' cometió una falta en contra de Federico Rodríguez dentro de su área, pero el juez no cobró ninguna infracción.