Hinchada de Universitario de Deportes. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes se ubica en la parte alta de la tabla. Los cremas suman 16 puntos y empatan con Sport Huancayo, a quien visitarán este fin de semana en un partido clave para los objetivos de ambos.

La siguiente fecha no será menos importante: el equipo de Ángel Comizzo recibe a Alianza Lima, para protagonizar el segundo clásico del año. Sin embargo, y aunque aún faltan dos semanas, las noticias en la previa no eran las mejores: se mencionó que, por los altercados entre ambas administraciones, el encuentro podría ser sin público.

Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre el tema en Fútbol como cancha de RPP Noticias. "Eso definitivamente no es asi. Hemos enviado documentacion dentro de plazos pertinentes. Está todo encaminado para que las garantías estén según el conducto regular", dijo.

Por otro lado, aseguró que el equipo ha sido "aislado" de los problemas administrativos. "Para que no se origine ningún tema de discrepancias o malestar, no tenemos acercamiento directo a la cancha a presentarnos porque queremos que (los jugadores) estén traquilos. El objetivo principal es llegar al titulo y estamos bien encaminados, faltan dos meses, no es momento para dar pasos equivocados y alterar esta armonia con la que se está viviendo", mencionó.

"Los hemos aislado para que sigan trajado la parte deportiva y que la parte administrativa siga los procesos que tenga que seguir. Es complejo, delicado. Tenemos que pelear por la institucionalidad del club. No voy a entrar en detales, pero es lamentable la cantidad de desorden que hay", finalizó el dirigente de Universitario de Deportes.