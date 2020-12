Carlos Galván fue campeón nacional con Universitario en 2009 | Fuente: Andina

Más de tres temporadas en el equipo y siendo capitán en la final donde vencieron a su clásico rival, Carlos Galván es uno de los últimos referentes de Universitario de Deportes, club donde fue campeón nacional en el 2009.

El exdefensa argentino se refirió a la definición por el título de la Liga 1, en la que aparecen involucrados la 'U' y Sporting Cristal. Tras la primera final, que acabó con triunfo de los rimenses, el 'Negro' consideró que uno de los factores estuvo en el banquillo.

"Me pareció que Mosquera es más estratégico que Comizzo", dijo en entrevista con 'Toca y Pasa', aunque agregó que "depende de los jugadores, los futbolistas definen dentro de la cancha".

Para el partido de vuelta, el domingo 20 de diciembre a las 3:00 p.m. en el Estadio Nacional, una de las dudas en el conjunto crema está en la conformación de la defensa, ya que el uruguayo Federico Alonso entrena desde hace un par de semanas con el resto del plantel, aunque Ángel Comizzo señaló que los médicos no le dan la aprobación. Ello llevó al técnico a ubicar a Aldo Corzo como zaguero y contar con Diego Chávez en el lateral derecho.

"Diego Chávez es central, Corzo no. De Diego Chávez su posición real es central, lo que pasa es que no tenía oportunidad de jugar ahí, le dieron la chance de lateral derecho y lo hizo muy bien. Pasó gratos momentos en Universitario y ahora no llegó al 100%, pero está en un nivel alto. Yo me hubiese jugado por Chávez de central y a Corzo dejarlo en su posición, porque Diego es más rapido que Aldo. Me parece que más intuitivo para la posición y Corzo, al ser marcador, podía anular más rápido a Corozo", aseguró.