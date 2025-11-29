"Gracias por todo": Universitario anunció la no continuidad de Diego Churín

Diego Churín culminó su etapa en Universitario, en la que anotó cinco goles en Liga1.

La segunda salida. Universitario de Deportes anunció la no continuidad del atacante Diego Churín. A través de un comunicado, el cuadro Crema informó que el delantero argentino no seguirá en el equipo para la próxima temporada.

"Gracias por todo, Diego. Agradecemos el profesionalismo, compromiso y la experiencia de Diego Churín, fundamentales en la obtención de nuestra estrella 29. Éxitos en tus próximos desafíos, Diegote", escribió el club en su cuenta de X, acompañado de una foto y de un video.

De esta manera, Churín cierra una campaña irregular en Universitario. A lo largo de la temporada, disputó 28 encuentros y apenas marcó cinco goles, todos por Liga1. Recibió una tarjeta amarilla y una tarjeta roja.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢, 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 ⚽💛



Agradecemos el profesionalismo, compromiso y la experiencia de Diego Churin, fundamentales en la obtención de nuestra ⭐️29



Éxitos en tus próximos desafíos, «Diegote» 💪🇦🇷 pic.twitter.com/gnKLD06UUw — Universitario (@Universitario) November 29, 2025

