Universitario vs Olva Latina en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por fecha 6 de Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario vs Olva Latino Soan EN VIVO: sigue las incidencias del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario vs. Olva Latino EN VIVO: se enfrentan este sábado 29 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 6 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá ver EN DIRECTO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y por la página web y el app de Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Universitario vs Olva Latino: ¿Cómo llegan a la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario ganó 3-0 a Kazoku No Perú por 25-19, 25-16 y 25-14. En tanto, Olva Latino ganó 3-2 a Circolo por 15-25, 28-26, 25-17, 17-25 y 15-13.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Olva Latina en vivo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Universitario vs. Olva Latino se disputará este sábado 29 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Olva Latina en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

En Perú , el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Olva Latina en vivo por TV y streaming?

El partido Universitario vs. Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming, se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs Olva Latina: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Olva Latino, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes: