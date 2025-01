Diego Romero tras dejar Universitario por Banfield: "Es triste, pero es para buscar nuevas oportunidades"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diego Romero inicia una nueva etapa en su carrera. El arquero peruano de 23 años dejó Universitario de Deportes para jugar a préstamo por el Banfield de Argentina, en donde esperar ganarse el titularato.

Este jueves, Diego Romero viajó a Argentina para incorporarse al Banfield, tal como RPP anunció como primicia el 18 de diciembre pasado. "Voy a salir al exterior, siento que estoy haciendo bien las cosas, más que todo me voy mentalizado para dejar todo de mí", comentó.

Además, Romero admitió que es "triste" dejar Universitario, pero su prioridad ahora es lograr la continuidad, ya que en el equipo crema el titular es el uruguayo Sebastián Britos.

"Complicado, porque la 'U' es el equipo que me trató bien siempre y que estuvo en todo momento. Sé que por ahí es triste, pero bueno es salir y buscar nuevas oportunidades", argumentó.

Ya piensa destacar con Banfield de Argentina

Romero también se refirió sobre su fichaje a Banfield a pesar de no jugar un gran número de partidos en la temporada 2024. "Me tocó atajar, nunca me di por vencido, entrenando con la mentalidad fuerte y cuando me tocó, me tocó preparado, pude demostrar para salir ahora al extranjero".

"Argentina es una de las ligas más competitivas, más rápidas y más exigente, por eso hay que llegar preparado", destacó Romero, que dejó en claro que si destaca en Banfield tendrá más opciones de jugar en la Selección Peruana.

"Si hago mejor las cosas, tendrá más opciones de llegar a la selección", culminó.