Germán Alemanno sobre Edison Flores: "Le cambié la forma de jugar" [VIDEO]

Germán Alemanno es argentino de nacimiento, pero nacionalizado peruano desde el 2018. En su paso por el torneo local destacó con la camiseta de San Martín, club donde logró el título nacional en 2010.

El exatacante, que es amigo del campeón mundial Ángel Di María, tuvo la oportunidad de jugar en Universitario de Deportes entre 2014 y 2015, en ese período compartió vestuario con José Carvallo, Roberto Siucho y Edison Flores, quien tras una paso por el Villarreal B de España había regresado al equipo crema.

En entrevista con el programa 'Tanke Como Cancha' de RPP, Alemanno reveló varias episodios de su carrera, entre los cuales llama la atención sobre la relación que tuvo con Flores, actual figura de Universitario. Señaló que influyó en los inicios de la carrera del popular 'Orejas'.

"Cueva no me la daba, encaraba mucho. Cueva era muy desequilibrante en el mano a mano, a veces no te lo daba y me volvía loco. Yo creo que le cambié la forma de jugar, no a Cuevita... Al 'Orejas' Flores le cambié la forma de jugar. Lo volví 'loco', capaz me odiaban mis compañeros...", señaló en conversación con Jesús 'Tanque' Arias.

"Yo era esos que los volvía locos a los chicos. A Roberto Siucho... 'Guti' (Juan Diego Gutiérrez) me confesó que tenía miedo de ir a las prácticas. No en los partidos, yo odio a esos jugadores que levantan la mano y exponen a sus compañeros en un partido de fútbol. En la práctica sí era muy exigente, como me gustaba que lo hagan conmigo", agregó.

Alemanno no conoce a Lionel Messi

Germán Alemanno también se refirió a Lionel Messi, quien también como él nació en Rosario. Indicó que no tuvo la oportunidad de conocer al campeón mundial dado que viajó de niño a Europa para jugar en Barcelona.

"Soy el único que no lo conoce. Aparte él se fue muy chico de Rosario. En la época cuando jugábamos ahí. él se había ido muy chico", señaló.

El exjugador de San Martín recordó que Messi no recibió el apoyo de su entonces club Newell's Olds Boys para su tratamiento de crecimiento.

"La gente de Newell's se llena la boca hablando, pero en realidad no invirtieron en él. Pasaba mucho antes en el fútbol que esos tratamientos no se pagaban, era irte a Europa", acotó.

"Yo conozco a bastantes padres que dejan todo y se van a acompañar a su hijo. Les dan trabajo a los padres en Europa, son muy pocos los casos que trascienden públicamente, yo lo haría también. Si mi hijo me dice, yo lo haría también", culminó Alemanno que se retiró del fútbol en Deportivo Coopsol en 2017.

