Edison Flores se sinceró: "No estoy para 90 minutos, trabajo para ser titular"

Luego del empate 0-0 ante Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Clausura, el entrenador uruguayo Jorge Fossati dio a conocer el motivo de la suplencia de Edison Flores, que tuvo en sus pies el gol del triunfo de Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano disputado en Matute.

Fossati indicó que no va a correr riesgos en colocar como titular a Edison Flores, que en las últimas horas le dio la razón a su entrenador.

"Estoy bien y espero estar mejor para poder obtener más minutos gracias a mi trabajo y no por ser Edison Flores", señaló el 'Orejas', qye agregó que está trabajando físicamente para arrancar como titular en Universitario.

“Estoy trabajando para ser titular. Cada momento lo disfruto y trabajo al máximo. Trabajo al máximo para ser titular", agregó.

"No estoy para 90 minutos, bien también lo dijo el 'profe' (Jorge Fossati). Llegue de vacaciones y la competencia sigue aquí. Ha habido partidos muy seguidos y no he tenido una buena base, pero estoy en eso, acoplándome de la mejor manera de mis compañeros. Llevo un poco más de un mes, estoy bien, con buenas sensaciones, y con muchas confianza de todos el plantel", culminó Flores que en su regreso a la 'U' firmó un contrato hasta fines del 2024.



Fossati sobre Edison Flores

Jorge Fossati se encuentra firme en su postura de que Edison Flores vaya poco a poco en su regreso como titular en Universitario de Deportes.

“Un jugador de la categoría de Flores si no está en el once es porque recién se está poniendo a ritmo. Cuando Universitario trajo a Edison, dije que era para disfrutarlo año y medio. No hay que apurarse y correr riesgos que lo pueden dejar afuera varios partidos”, comentó Fossati en conferencia de prensa tras el duelo ante Alianza Lima.

Flores lleva cinco partidos en su regreso a Universitario. Tres de ellos en la Liga 1 y dos en la Copa Sudamericana, certamen donde anotó un tanto ante Corinthians en el Monumental.

En la Liga 1, Universitario lleva 11 puntos en el Torneo Clausura y es líder junto a Melgar y Sporting Cristal.

Equipo luciendo la camiseta de Universitario por los 99 aniversario | Fuente: Universitario

Edison Flores: "Nos vamos con la sensación que pudimos ganar"

Universitario de Deportes pisó Matute y estuvo cerca de llevarse una importante victoria ante Alianza Lima en la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El equipo crema destacó con buenas individualidades, especialmente en el segundo tiempo con el ingreso de Edison Flores.

"El partido el primer tiempo fue parejo, una más clara para ellos, nosotros estuvimos bien defensivamente, en el segundo tiempo fuimos superiores ante un gran rival como es Alianza. En la segunda parte tuve una clara, pero los palos son así. Nos vamos con la sensación de que pudimos ganar, pero Alianza es un gran equipo", afirmó Flores el sábado en conferencia de prensa.

