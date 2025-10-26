El divertido baile en el vestuario de Universitario tras lograr el "tri": "Del balompié peruano, la máxima expresión"

Los jugadores de Universitario sacaron los pasos prohibidos tras vencer a ADT en el Estadio Unión de Tarma.

Día histórico para Universitario de Deportes, que este domingo logró el tricampeonato nacional en la Liga1 tras vencer por 2-1 a ADT en el Estadio Unión Tarma. Matías Di Benedetto y Alex Valera anotaron los goles del equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati.

Tras el pitazo final del árbitro Kevin Ortega, Universitario inició los festejos en plena cancha, en medio de la emoción de sus hinchas, que llenaron en Tarma. Luego, la fiesta se trasladó al vestuario.

Ya en la intimidad, los jugadores de la 'U' celebraron el "tri". Incluso, a través de las redes sociales, se publicó un video en el que se muestra el curioso baile en el cual destacaron Alex Valera, Martín Pérez Guedes, Aldo Corzo, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, entre otros.

"Lo dice el mundo entero, es un cuadro copero por guapo y elegante difícil de igualar. Ya todos lo están viendo y se están convenciendo

ayyyyy... que gusto que me da..... Universitario del balompie peruano la máxima expresión. Universitario tu juego es la alegría de mi alma y corazón", se escuchó también en el vestuario.

Alex Valera fue uno de los más alegres en el vestuario. | Fuente: Universitario

Universitario vs ADT: alineaciones confirmadas

ADT: Eder Hermoza; John Narvaez, Jhair Soto, Gu Rum, Choi, Fernando Bersano; Carlos Cabello, Ángel Pérez, Ademar Robles, Gerson Barreto; Joao Rojas y Mauro da Luz.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.