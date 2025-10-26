"Los sueños vinieron después": Alex Valera habló de su paso por el fútbol playa hasta coronarse tricampeón con Universitario

La historia de Alex Valera es para contar. Su inicio en el fútbol playa fue como un humilde jugador nacido en Pomalca, en Chiclayo, hace 29 años. Destacó en Llacuabamba y luego dio el gran salto para llegar a Universitario de Deportes, que con su gol derrotó 2-1 a ADT en Tarma, para coronorse tricampeón nacional.

Cuando se le consultó si soñaba ser tricampeón con la 'U' tras su inicio en el fútbol playa, sostuvo: "Sin duda los sueños vinieron después, cuando debuté en la profesional, y por ello tengo que agradecer por todo el apoyo a mi familia, amigos y a esta linda hinchada de la ‘U’ que siempre deja todo en la tribuna. Este triunfo es de todos", expresó.

Luego, señaló que la figura en Universitario es el plantel que se conformó a lo largo de los últimos años. Ahora lo dirige el uruguayo Jorge Fossati en una segunda etapa.

"Este es un triunfo de todos, acá la estrella es el equipo. Fue un partido complicado, en un campo duro y, si bien se nos complicó al final, supimos aprovechar las opciones de gol que se nos presentaron", agregó.

Alex Valera en declaraciones con L1 Max. | Fuente: L1 Max

Hernán Barcos y el tricampeonato

Valera no quiso alargar la polémica que tuvo con el delantero Hernán Barcos en el último clásico entre Universitario y Alianza Lima en el estadio Monumental.

"Son cosas que quedan en el campo, son cosas que pasan… siempre habrá gente que me critique, pero yo al día siguiente me dedico a entrenar", afirmó a L1 Max.

Finalmente, dijo que soñó que marcaría el gol del título del cuadro crema. "Sí, soñé toda la noche anotar el gol para conseguir este Tri y, pese a que me anularon un gol, nunca bajé los brazos. Es algo muy lindo lo que estoy viviendo", sentenció.