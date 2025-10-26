Universitario tricampeón: así fue la eufórica celebración de los jugadores cremas en Tarma tras el triunfo ante ADT

Los goles de Matías Di Benedetto y José Valera le dieron a Universitario su tercer título consecutivo en liga peruana de primera división. Este domingo, el cuadro crema venció 2-1 a ADT de Tarma y logró el anhelado tricampeonato.

Los últimos minutos del compromiso se vivieron con gran tensión e incluso ADT estuvo a punto de igualar las acciones tras un cabezazo de Hernán Rengifo que se estrelló en el travesaño de Universitario, que sufrió la expulsión del arquero Sebastián Britos.

Sin embargo, la historia estaba escrita y el cuadro crema se proclamó "tri". Tras el pitazo final del árbitro Kevin Ortega, se desató la fiesta merengue en la cancha del estadio IPD de Tarma.

Los abrazos no faltaron entre los jugadores y miembros del cuerpo técnico. Edison Flores, Anderson Santamaría, Jesús Castillo, entre otros, festejaron por el logro.

Aldo Corzo fue uno de los más emocionados y felicitó a más de un compañero. Al final se abrazó con Andy Polo.

El abrazo de Anderson Santamaría en Universitario. | Fuente: L1 Max

Universitario vs ADT: alineaciones confirmadas

ADT: Eder Hermoza; John Narvaez, Jhair Soto, Gu Rum, Choi, Fernando Bersano; Carlos Cabello, Ángel Pérez, Ademar Robles, Gerson Barreto; Joao Rojas y Mauro da Luz.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.