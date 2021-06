Universitario se quedó con las manos vacías en la Copa Bicentenario. | Fuente: Liga 1

Universitario, en la cancha ante Coopsol, mostró su peor versión de juego. Este sábado, los cremas cayeron 1-0 en el Estadio San Marcos, resultado que los eliminó en dieciseisavos de final de la Copa Bicentenario.

Luego del cotejo, el entrenador de Universitario, Ángel Comizzo, se mostró fastidiado por el nivel mostrado por sus dirigidos frente al Coopsol, elenco de la segunda división. En conversación con Gol Perú, el técnico merengue habló de este encuentro que los dejó con las manos vacías.

"Cuando juegas mal pasan este tipo de cosas. Jugamos muy mal y el resultado no pudo ser otro. El que se pone la camiseta de este club sabe lo que tiene que meter. No hay excusas (por ausencias)", dijo el estratega de Universitario.

Universitario, fracaso rotundo en esta Copa Bicentenario 2021

Además, indicó que conversará con sus jugadores respecto a lo mostrado en la cancha de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

"El rival jugó bien y nosotros muy mal. Debemos replantear muchas cosas para la Fase 2 (de Liga 1 Betsson) que viene. No hay nada que decir. El análisis es simple. Fue un desastre", indicó.

Por último, el estratega de Universitario indicó que "se trabaja en la semana en diferentes situaciones por cómo va el resultado" y que "si no me equivoco, no creamos jugadas de peligro. Para un equipo que jugó libertadores, es tremendo".

Ahora, a los de Ate tan solo les queda pelear por la Liga 1 Betsson. Las cosas no les salieron en esta Copa Bicentenario.





