Se va de la 'U': Emanuel Herrera no seguirá en Universitario para la próxima temporada

Universitario, al ya ser campeón de la Liga 1 Betsson 2023, no solo festeja sino que empieza a trabajar en lo que será su equipo para la próxima campaña.

Rodrigo Ureña, volante chileno, confirmó que se queda en Universitario de Deportes para el Centenario, aunque hay otro extranjero que le dirá adiós a la camiseta crema: se trata del delantero argentino Emanuel Herrera, el popular 'Maquinaria'.

RPP Deportes pudo conocer que la directiva de la 'U' no le renovará contrato a Herrera. Su vínculo va hasta fines de este año y no hay intención en la dirigencia del club en extender su relación con el atacante, exSporting Cristal.

Herrera marcó en la Liga 1 y Copa Sudamericana. | Fuente: Liga 1

¿Quiénes más se irán en Universitario?

Su marcha se da por razones futbolísticas. Y es que su rendimiento no fue el esperado y el área deportiva del club ya le comunicó la decisión.

En tanto, uno de los que tiene complicado mantenerse en el primer equipo de Jorge Fossati es Luis Urruti. 'Tito', ya nacionalizado peruano, tiene la intención de renovar, pero en la institución crema no están de acuerdo con el tiempo del nuevo contrato que quiere el atacante.

Por otra parte, José Carvallo se irá de Universitario. A pocos minutos de ganar el Clásico en Matute, declaró que se va del conjunto del cual es hincha desde niño.

"Luego de diez años me regala Dios esta bendición. Estoy muy emocionado. La verdad que no sé qué más decir. Que la U lo celebre. Soy demasiado hincha de la U. Me tocó perder una final, fallar en una final. Fue difícil asimilarlo. Y ahora Dios me da esta oportunidad. Este va a ser mi último clásico también", declaró el guardameta.

Cabe recordar que este domingo se llevará a cabo la celebración en el Monumental, el cual promete tener un lleno total de fanáticos merengues. Habrá show musical.

Las entradas tienen un precio de S/ 5 para las tribunas Populares Norte y Sur, S/ 10 en Oriente y S/ 15 para Occidente.

