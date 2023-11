Edison Flores y Christian Cueva, dos caras de la moneda en su regreso al fútbol peruano

Su retorno figuraba recién para el 2024, en el año del Centenario. Sin embargo, Edison Flores decidió adelantar su arribo en medio de un difícil momento en el Atlas de México, club donde no contaba con continuidad ni con el respaldo de su entrenador. Así se llevó a cabo la incorporación del 'Orejas', que fue gravitante para los planes de Universitario de Deportes.

En el balance de Universitario campeón, de ninguna manera puede faltar Edison Flores; quien tuvo que esperar varias jornadas para alcanzar un buen rendimiento físico. La paciencia y respaldo del experimentado entrenador Jorge Fossati fueron claves para que el futbolista, de 29 años, sea un arma potente en ofensiva en el Torneo Clausura.

Luego de siete años en el extranjero, Flores volvió a sus raíces. En su zona confort, su nivel fue en ascenso y en la recta final del campeonato su titularidad ya era indiscutible. En la segunda final ante Alianza Lima, anotó un golazo de cabeza y abrió el camino del triunfo de Universitario, que al ganar 2-0 hizo un ‘Matutazo’, para dar la vuelta olímpica en penumbras, por un insólito apagón.

Con 781 minutos, Edison Flores disputó 15 partidos y anotó en seis ocasiones; mientras que en la Copa Sudamericana convirtió en una ocasión, en dos compromisos. Un refuerzo de kilates para Universitario. El de los goles importantes.

Así fue el gol de Edison Flores ante Alianza Lima.

Cueva, un regreso para el olvido

Como Edison Flores, el 2023 quedará marcado como el retorno de Christian Cueva al fútbol peruano. La llegada del entonces '10' de la Selección Peruana causó sorpresa en los rivales de Alianza Lima, que ya empezaba a conformar una potente plantilla de cara al ansiado tricampeonato, al contar también con Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Bryan Reyna, Pablo Sabbag, entre otros.

Sin embargo, Cueva nunca logró consolidarse como la gran figura que esperaban los hinchas de Alianza, quienes festejaron su llegada con una multitudinaria presentación en Matute, con el fondo de la canción El Cervecero, de Armonía 10. La expectativa generada solo quedó en eso.

Ni con Guillermo ni con Mauricio Larriera, hizo la diferencia. Lejos quedó la posibilidad de ser titular. Cueva llegó en marzo y, después de disputar 27 partidos, no logró sumar ni un solo gol. Al margen de los números, las pocas veces que jugó, defraudó. Nunca llegó a su mejor versión y, de esta manera, no sorprendió que no fuera considerado para las dos finales ante Universitario. Será recordado como uno los fichajes para el olvido en Alianza Lima. ¿Seguirá en 2024?

Christian Cueva llegó a Alianza Lima procedente de Al Fateh. | Fuente: Alianza Lima

