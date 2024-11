DT de Universitario habló de la polémica salida de 'Canchita' Gonzales: "Se empezó a quejar del sistema"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para lo que fue la conformación del equipo del centenario, Universitario pensó en Christofer Gonzales. Así, la dirección deportiva encabezada por Manuel Barreto logró su contratación para la temporada 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Sin embargo, las cosas para Christofer 'Canchita' Gonzales no le resultaron en Universitario de Deportes. Es de esta manera que, para el Torneo Clausura, salió de la tienda crema rumbo a Sporting Cristal y -en ese contexto- el director técnico Fabián Bustos comentó lo que fue la salida del volante nacional de su plantel.

"Él fue pedido por mí. Hice fuerza para que venga y hablé con él. Obviamente que el club también lo quería. Fue un tema que él nunca se sintió cómodo y la realidad es que nunca hubo pelea, golpes ni nada de eso como se dijo por ahí", le dijo Bustos al canal D&T Podcast.

El paso de Christofer Gonzales por Universitario

En la 'U', en 2024, Christofer Gonzales no anotó goles. | Fuente: @Universitario

Luego, el estratega argentino comentó qué era lo que sentía el internacional con la Selección Peruana cuando formaba parte del tradicional 3-5-2 merengue.

"Se sentía incómodo en el sistema y antes de traerlo le dije 'mira, el equipo está acostumbrado a jugar con este sistema'. Todo claro", remarcó.

Más adelante, el técnico de Universitario dio cuenta que Christofer Gonzales no estaba para nada a gusto con el sistema empleado a lo largo de la temporada de la liga peruana de primera división.

"Después no le fue bien porque llegó más tarde que todos e hizo una pretemporada a medias. Le di titularidad más de cinco o seis partidos y no le terminó de salir. Se empezó a quejar del sistema. No era el sistema porque nosotros íbamos primeros. Llegó un momento, un punto en el que dije 'no, quiero jugadores que estén enfocados al 100 % desde donde me toque'", finalizó el DT.

Lo que recibió Universitario por su título

Por otra parte, hay que tener en cuenta que al quedar como el campeón de la temporada de la liga peruana de primera división, Universitario irá a la Copa Libertadores 2025 como Perú 1 en la fase de grupos.

En tanto, el Consorcio Fútbol Perú hizo entrega de un cheque por 354 000 dólares americanos a Jean Ferrari, administrador del Club Universitario de Deportes, en virtud al título de Campeón Nacional en la campaña 2024. Este monto se suma a los 600,000 de Conmebol y 650,000 de la Liga1.

