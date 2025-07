Ibáñez respondió a las quejas de Barco por la programación del clásico: "Me gustaría saber qué hay detrás de esto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El segundo clásico del fútbol peruano en esta temporada ya tiene fecha y horario definido. Por la sétima fecha del Torneo Clausura, el partido en el Estadio Monumental se disputará el domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m., según oficializó recientemente la Liga.

La programación del clásico ha generado molestia en Universitario de Deportes, dado que los cremas enfrentarán el jueves 21 (7:30 p.m.) a Palmeiras en Brasil por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. En el caso de Alianza Lima, cerrará su serie de octavos de la Sudamericana el miércoles 20 (7:30 p.m.) ante Universidad Católica en Quito.

De acuerdo con el Reglamento de la Liga1 respecto a los equipos que compiten en partidos internacionales de un Torneo Conmebol, el cotejo debe programarse “para jugarse en un plazo no menor de cuarenta y ocho (48) horas previos o posteriores al partido internacional”. Así, no hay infracción de la Liga respecto a la fecha y horario del clásico.

La respuesta de Óscar Ibáñez a Álvaro Barco

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, mostró su descontento tras el empate 1-1 con Cienciano en Cusco sobre la programación del clásico, apuntando contra Óscar Ibáñez, entrenador de la Selección Peruana, debido a que el lunes 25 de agosto iniciarán los entrenamientos de la Bicolor para las últimas jornada de las Eliminatorias con futbolistas locales.

“Le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta. No puede ser posible. Estamos en una Copa Libertadores y se trata del clásico. Los jugadores van a terminar destruidos. Van a jugar el partido más importante del año y van a llegar a la selección destruidos”, dijo en L1MAX.

Al respecto, Óscar Ibáñez expresó su sorpresa por las declaraciones de Álvaro Barco.

“Me sorprende mucho lo declarado porque todos los presidentes, administradores, directores, gerentes y entrenadores saben que una semana antes de que comiencen a entrenar los jugadores del exterior, se empieza a trabajar con los del medio local. Esto ocurre desde hace más de diez años aproximadamente. Jorge Fossati estuvo hace muy poco acá y sabe que es así. Antonio García Pye, que es el gerente deportivo de la’ U’, y fue gerente de selecciones durante los últimos años, sabe que es así”, dijo el estratega a El Comercio.

Conflicto entre Universitario y la Selección Peruana

Óscar Ibáñez indicó que felicitó a Álvaro Barco por su regreso a Universitario. “No entiendo por qué me puso en un lugar que no me corresponde. Es una incoherencia total que diga esto porque la programación está a cargo de la Liga, yo solo me encargo de la selección”, dijo.

“Me gustaría entender qué hay detrás de esto, el por qué ponerme a mí y la selección en esta situación. Es un tema de tres, de la ‘U’, la Liga y Alianza, que debieron resolver entre ellos. Es una pena porque deberíamos estar celebrando que después de mucho tiempo tres equipos peruanos siguen en competencias internacionales”, añadió.