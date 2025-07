Jorge Fossati dice que está "preocupado y ansioso" por su continuidad en Universitario ante salida de Jean Ferrari

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, no ocultó su preocupación por la salida de Jean Ferrari y está a la espera que se defina quién será el nuevo administrador temporada del bicampeón peruano.

"A mí no me resbala todo esto, me preocupa. Quiero saber cómo se van a ir desarrollando los siguientes pasos. Cualquiera que trabaja y se van las autoridades, me parece que me entenderían. Estarían como mínimo preocupados y ansiosos de quién viene y cuáles son los caminos a seguir y cuáles serían los objetivos planteados", señaló Fossati a la prensa.

Además, el entrenador uruguayo agregó que tendrá que conversar con la nueva administración sobre su continuidad, a pesar que tiene contrato vigente.

"Yo soy un simple empleado. A mí me contrató la administración que está saliendo. No me parece nada raro que si viene una nueva administración, tengamos como mínimo, que ponernos de acuerdo para seguir o no", complementó.

Hay que indicar, que Franco Velazco y Miguel Torres buscan ser el administrador de Universitario en reemplazo de Jean Ferrari.

Franco Velazco y Miguel Torres buscan ser administrador de Universitario

Franco Velazco, actual gerente legal de Universitario de Deportes, presentó a la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT su postulación al cargo de administrador provisional del conjunto crema, buscando así suceder en dicha función a Jean Ferrari.

“Hoy hemos presentado formalmente nuestra postulación al cargo de administrador provisional de Universitario, sin dudas ni postergaciones, con un equipo de trabajo 100% identificado con la ‘U’ que no cambia sus colores por otros intereses”, escribió en su cuenta de ‘X’.

Por su parte, Miguel Torres también aspira a ser nuevo administrador de Universitario. El exfutbolista dice que su gran objetivo es el tricampeonato nacional y destacó que en su equipo cuenta con profesionales identificados con el club.

"La 'U' atraviesa un momento clave en su historia. Queremos lograr el tricampeonato y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Tenemos un gran equipo dentro del campo, y también un equipo administrativo sólido, con experiencia y amor por el club. Estamos listos para asumir este gran reto", señaló Torres en entrevista con La República.