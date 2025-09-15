Fossati le respondió a Zambrano tras fuertes palabras contra Universitario: "Él sabe manejarse en este mundo de polémicas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se quedó callado. Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, le respondió a Carlos Zambrano luego de que este arremetiera contra el cuadro merengue por los reclamos presentados tras el Clásico.

En conversación con los medios de comunicación, el estratega uruguayo indicó que aprecia mucho al defensor central, pero no se maneja en el mundo de las polémicas.

"Lo aprecio mucho. Él sabe manejarse en este mundo de polémicas. Yo no sé. Se lo dejo a él", indicó Jorge Fossati tras llegar de Arequipa.

Las críticas de Carlos Zambrano

Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima, mostró su molestia por los constantes reclamos en contra del cuadro de La Victoria. En conversación con Fútbol en América, dijo esperar que no vuelvan a suspenderse a más jugadores. Además, enfatizó que Universitario se queja de todo.

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o se sigan quejando de nosotros porque parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado", dijo.

"Para ambas. Lamentablemente, hoy día, la U y Alianza son los que más se quejan, sobre todo los de allá, que se están quejando por todo. Ya aburre. Hay que jugar al fútbol. Lo que pasa en el campo tendría que quedarse en el campo", complementó.