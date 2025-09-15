La contracrónica de la fecha 8: Universitario sigue arriba, Sporting Cristal tropieza y Alianza deja dudas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde el pasado viernes hasta el último domingo se jugó una nueva jornada en la liga peruana de primera división. El Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, en su fecha 8, tuvo grandes sorpresas y pudo ser de manera histórica para los que tuvieron que jugar fuera de casa.

Y es que de los ochos partidos que se jugaron en la nueva jornada del Clausura 2025, siete de los mismos tuvieron como ganadores a conjuntos en condición de visitante. Únicamente el que 'sacó pecho' de local fue Cusco FC, aunque el club dorado no la tuvo nada fácil para alcanzar la victoria.

Mirando la parte de arriba de la tabla, Universitario de Deportes observa a todos por encima con lo que fue su gran triunfo sobre Melgar en la ciudad de Arequipa. En el Apertura goleó 4-1 a su rival de turno y ahora, en la ciudad del Misti, derrotó 2-1 al 'León del Sur'.

𝗘𝗹 '𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗼𝗿' 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮 👨‍🏫



Un Clausura 2025 que sigue su camino

Fue remar contra la corriente para la 'U' porque los arequipeños pegaron primero con un buen tanto de Jhonny Vidales, pero aparecieron Jairo Concha -con un golazo de larga distancia- y Williams Riveros para darle vuelta al marcador. Tiene 14 partidos invicto en la Liga1.

En tanto, Alianza Lima fue sorprendido en Matute por Deportivo Garcilaso, el cual tiene como director a Carlos Bustos, un viejo conocido de la casa blanquiazul.

Los blanquiazules cayeron 4-3 y en un momento estuvieron tres goles abajo del 'Pedacito de cielo'. Además, con esta caída se certifica que no ha podido ganarle a rivales directos en lo que va del Clausura porque empató 0-0 con Universitario, igualó sin goles con Sporting Cristal y también cayó con Cusco FC. Todo a solo tres días de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile.

Por su parte, Sporting Cristal lo dio todo en la altura cusqueña, aunque no le alcanzó para ganarle a Cusco FC en el Garcilaso de la Vega. Tan solo a los 2 minutos de juego se adelantó por medio de Leandro Sosa, pero la tienda que dirige Miguel Rondelli sacó mucho por delante para imponerse 3-2.

"Esto no termina y vamos a seguir trabajando. Es muy complicado regresarnos con una derrota. Tenemos partidos", fue lo que dijo Christofer Gonzales luego del cotejo.

¿Y cómo va la pelea por la baja en la Liga1?

Si bien es cierto que el Deportivo Binacional ya está excluido del campeonato, la lucha por no descender está al rojo vivo porque son otros dos elencos los que perderán la categoría. Es así que únicamente hay cinco puntos de distancia entre el penúltimo lugar -que tiene Comerciantes Unidos- y la casilla 14 de la tabla con Sport Boys.

Los rosados, por ejemplo, no la pasan nada bien porque en esta fecha del Clausura 2025 volvieron a perder, en tanto que Juan Pablo II se aferra a la salvación al ganarle a Alianza Atlético fuera de casa.

Así se jugó la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Viernes 12 de septiembre

UTC 0-1 Ayacucho FC – Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba)

Sport Huancayo 1-2 Los Chankas – Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

Sábado 13 de septiembre

Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos – Estadio Miguel Grau (Callao)

Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II – Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso – Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Domingo 14 de septiembre

Alianza Universidad 0-3 Cienciano – Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

FBC Melgar 1-2 Universitario – Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Cusco FC 3-2 Sporting Cristal – Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Descansaron: Atlético Grau y ADT

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025