Carlos Zambrano molesto con los constantes reclamos de "los del costado": "Mejor que jueguen vóley"

No se guardó nada. Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima, mostró su molestia por los constantes reclamos en contra del cuadro de La Victoria.

En conversación con Fútbol en América, dijo esperar que no vuelvan a suspenderse a más jugador del cuadro Íntimo. Además, enfatizó que Universitario se queja de todo y lo que pasa en el campo debería quedar ahí.

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o se sigan quejando de nosotros porque parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado", dijo en un inicio.

"Para ambas. Lamentablemente, hoy día, la U y Alianza son los que más se quejan, sobre todo los de allá, que se están quejando por todo. Ya aburre. Hay que jugar al fútbol. Lo que pasa en el campo tendría que quedarse en el campo", complementó.

Suspensiones generan suspicacias

Por otro lado, aseveró que es muy raro que las suspensiones contra Alianza Lima sean muy altas y defendió a Renzo Garcés. quien también ha sido suspendido".

"Es muy raro las suspensiones tan altas que siempre caen sobre el club, sobre Alianza. Causa sospecha, es algo muy raro. No quisiera señalar a nadie, pero es incómodo para el club y para nosotros mismos como jugadores".

"En el tema de Renzo, yo estuve al lado de él y nunca habló una lisura y creo que el árbitro en su informe habló de que dijo malas palabras y es mentira. Creo que los árbitros del VAR están ahí y podrían mostrarlo para que vean que está mintiendo el árbitro", finalizó.