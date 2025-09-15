Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Carlos Zambrano molesto con los constantes reclamos de "los del costado": "Mejor que jueguen vóley"

Carlos Zambrano no jugó ante Deportivo Garcilaso por estar suspendido.
Carlos Zambrano no jugó ante Deportivo Garcilaso por estar suspendido. | Fuente: X | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o se sigan quejando de nosotros porque parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado", dijo Carlos Zambrano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima, mostró su molestia por los constantes reclamos en contra del cuadro de La Victoria.

En conversación con Fútbol en América, dijo esperar que no vuelvan a suspenderse a más jugador del cuadro Íntimo. Además, enfatizó que Universitario se queja de todo y lo que pasa en el campo debería quedar ahí.

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o se sigan quejando de nosotros porque parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado", dijo en un inicio.

"Para ambas. Lamentablemente, hoy día, la U y Alianza son los que más se quejan, sobre todo los de allá, que se están quejando por todo. Ya aburre. Hay que jugar al fútbol. Lo que pasa en el campo tendría que quedarse en el campo", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Suspensiones generan suspicacias

Por otro lado, aseveró que es muy raro que las suspensiones contra Alianza Lima sean muy altas y defendió a Renzo Garcés. quien también ha sido suspendido".

"Es muy raro las suspensiones tan altas que siempre caen sobre el club, sobre Alianza. Causa sospecha, es algo muy raro. No quisiera señalar a nadie, pero es incómodo para el club y para nosotros mismos como jugadores".

"En el tema de Renzo, yo estuve al lado de él y nunca habló una lisura y creo que el árbitro en su informe habló de que dijo malas palabras y es mentira. Creo que los árbitros del VAR están ahí y podrían mostrarlo para que vean que está mintiendo el árbitro", finalizó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Carlos Zambrano Alianza Lima

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA