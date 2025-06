Luis Ramos firmó camisetas de Universitario: "¿Quién no quisiera jugar en uno de los equipos más grandes del Perú?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Ramos se robó la atención durante el choque entre Universitario de Deportes ante Atlético Grau desarrollado en el estadio Mansiche de Trujillo. El delantero peruano de América de Cali aprovechó un tiempo libre para asistir al choque pendiente del Torneo Apertura.

Ya en las tribunas, el también delantero de la Selección Peruana no dudó en firmar camisetas de Universitario, club que lo tiene en la mira de cara al segundo semestre del año.

"Gracias a Dios me está yendo súper bien, estoy tratando de hacer lo mejor para seguir creciendo", dijo a L1 Max.

A continuación, reafirmó que cuenta con una buena relación con una serie de jugadores de la 'U', entre los cuales ya coincidió en la bicolor. "Tenemos buena relación con Corzo, Polo, Valera, el 'Tunche' (Rivera), nos llevamos bien y les deseo lo mejor", apuntó.

Confirma interés de Universitario

El exdelantero de Cusco FC confirmó el interés de Universitario por sus servicios y reveló que ya evalúa la oferta para jugar por el bicampeón peruano.

"No es novedad, se comunicaron conmigo, con mi empresario, esperemos que se pueda dar la posibilidad. Feliz porque quién no quisiera jugar en uno de los equipos más grandes del Perú. Mi empresario está manejando todo, yo me dedico a hacer bien mi trabajo y ojalá en algun momento pueda jugar en un equipo grande de aquí", finalizó.