Tras ser campeón con Universitario: ¿cuál es la situación de Luis Urruti en la tienda crema?

Luis Urruti, con tres temporadas en Universitario, es campeón de la Liga 1 Betsson. El delantero uruguayo, nacionalizado peruano, fue parte del plantel que se coronó de la mano de Jorge Fossati.

Actualmente, Luis Urruti es uno de los jugadores que acaban contrato a fin de año con la camiseta de Universitario de Deportes. La intención del popular 'Tito' es seguir para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, ¿pero cuál es su situación de cara una negociación para que renueve en el corto plazo?

RPP Deportes pudo conocer que, de momento, no hay un acuerdo entre el futbolista y Universitario en lo que refiere a la longitud de un nuevo vínculo, así como del salario.

Luis Urruti y su futuro en Universitario

Pese a que las posturas son distantes, las negociaciones de parte del jugador y de la 'U' continúan. No está cerrado el tema, aunque es complicado que se quede en el club.

En la temporada 2023 de la Liga 1 Betsson, el exfutbolista de River Plate, Cerro y Fénix uruguayo colaboró con 11 goles. Jugó 31 partidos, en donde fue titular en 17.

"La verdad que estoy feliz de haber campeonado. Si me toca irme, me voy muy feliz por este logro y por el cariño que me dio la gente, siempre estuvieron en las buenas y en las malas aún más", le dijo Luis Urruti a Movistar Deportes en la cancha del Monumental luego de recibir el trofeo de campeón.

Además, agregó que "!ahora estoy en negociaciones. Sabemos como es el fútbol, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Yo estoy agradecido con el club. Si me toca partir, será con la frente en alto".

Por otra parte, dos son los jugadores extranjeros del equipo crema que se quedarán. Primero, Rodrigo Ureña aseguró que renovará por tres temporadas, por lo que está más que fija su continuidad en el centenario.

Williams Riveros es otro de los que se mantiene. 'Tarzán', como se le conoce, fue un pilar en la defensa con Matías Di Benedetto y Aldo Corzo a los costados.

