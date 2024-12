Miguel Vargas no solo espera destacar en Universitario: apunta llegar a la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Universitario siguen con sus trabajos para los fichajes de cara a la próxima temporada. Así, en los últimos días se confirmó la llegada del portero chileno nacionalizado peruano Miguel Vargas.

El arribo de Miguel Vargas al primer equipo de Universitario de Deportes se dio procedente del Cienciano y justamente el guardameta habló de las expectativas que tiene con su arribo al bicampeón de la liga peruana de primera división. Tiene fe en que la temporada 2025 de la Liga 1 Te Apuesto será positiva.

"Rodrigo Ureña me habló maravillas del club. A él le ha ido muy bien en la 'U' y es un jugador importante. Es mi compatriota y su apoyo es importante", fue lo que dijo el nuevo portero de Universitario a ESPN Chile.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Miguel Vargas sueña con destacar en Universitario

El debut profesional de Miguel Vargas se dio en el año 2015. | Fuente: @Universitario

Además, dio cuenta de no la pensó dos veces cuando se dio la chance de llegar al fútbol peruano con la camiseta del 'Papá'.

"Se me dio la oportunidad de competir y no dudé cuando me llamaron. Hay una buena liga y cuesta mucho cuando se juega de visita. La altura hace fuerte a los equipos", fue lo que añadió.

En otro momento, a Miguel Vargas se le preguntó respecto a la posibilidad de llegar a la Selección Peruana. Tiene la nacionalidad y aguardará, de manera paciente, su momento.

"La verdad que estoy buscando esa chance para poder ir. Llegar al Perú fue un proyecto para meterme en el radar de la selección. Como futbolista, uno se prepara para estar en el nivel más alto", dijo el guardameta de Universitario.

Así le dieron la bienvenida a Miguel Vargas

A inicios del mes de diciembre fue que Universitario anunció el fichaje de Miguel Vargas, quien también tiene pasado en Universidad Católica, Deportes Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera.

"Entre sus principales cualidades destacan su agilidad para achicar espacios, la seguridad en las salidas al cortar centros y un destacado manejo del balón con los pies, cualidades que aportarán solidez y confianza al arco", indicaron.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo necesitas vivir en EE.UU. para ser ciudadano?

Descubre los requisitos de tiempo y presencia física que debes cumplir para solicitar la ciudadanía estadounidense. ¿Sabías que el plazo puede variar según tu situación? Aprende todo lo necesario en este episodio de "El Club de la Green Card". ¡Escúchalo ahora!