Decisión tomada: FPF optó por cortar el vínculo con Jorge Fossati

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No va más. RPP conoció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió romper el vínculo con el técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati. Tras la reunión de la Junta Directiva de la FPF, se dictaminó que el uruguayo no siga en el cargo de la Bicolor, debido a los resultados obtenidos durante su proceso. Se supo, además, que empezarán a negociar los términos económicos para su salida.

De esta manera, se termina una nueva etapa en la ‘Bicolor’. Como se recuerda, el uruguayo fue designado técnico tras la salida de Juan Reynoso y firmó contrato por todo el proceso eliminatorio para el Mundial 2026.

¿Cuándo sería la salida de Jorge Fossati? Por ahora, no hay una fecha establecida, pues se encuentra supeditada a la cláusula de salida de su contrato y a la negociación que lleven ambas partes. Pero, RPP pudo confirmar que la parte vinculada al uruguayo buscará que se le pague todo lo que corresponde a su contrato.

El técnico uruguayo dirigió 13 partidos con la Selección Peruana, entre amistoso, Copa América y Eliminatorias. De estos, ganó cuatro, empató cuatro y perdió cinco.

FPF decidió cortar el vínculo con Jorge Fossati | Fuente: RPP

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Jorge Fossati en la Selección Peruana

El técnico uruguayo llegó a la Selección Peruana tras su exitoso paso por Universitario de Deportes, donde se proclamó campeón. En su discurso, agradeció a Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas por confiar en él para dirigir el proyecto de la Bicolor.

En sus primeros partidos al mando de la Bicolor se mostró la idea de juego que quería plasmar. Sin embargo, y pese a no perder en los cuatro amistosos que disputó a inicios de año, el equipo no jugaba bien. Y eso se vio reflejado en la Copa América.

En el campeonato disputado en Estados Unidos, la Selección Peruana tuvo un pésimo desempeño. No solo no ganó un partido, sino que ni siquiera hizo goles, algo que no había pasado en las anteriores Copas América.

Pero, el propio técnico indicó que el torneo iba a servir para encontrar al equipo de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. Y si bien Perú mejoró en su juego y no perdió de local (1G y 2 PE), los encuentros de visita y el lugar en la tabla de posiciones hicieron que la FPF decida no contar más con Jorge Fossati.