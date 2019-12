Pedro Troglio asumió la dirección técnica del Olimpia en el 2019. | Fuente: Prensa Olimpia

Pedro Troglio no tuvo un paso desapercibido por Universitario de Deportes. En diálogo con el programa 'El Swing del Fútbol', el estratega argentino habló sobre el año que estuvo en la dirección técnica de la entidad merengue y reconoció que extraña vivir en tierras peruanas. Asimismo, manifestó que la Liga 1 Movistar fue el certamen más complicado en el que ha dirigido.

"Extraño la comida de Perú, vivir frente al mar y beber piso sour. Pasé un año fantástico en Lima y lamentablemente ocurrió tanto la quita de puntos como la no contratación de jugadores. Tuvimos un año muy conflictivo, el inicio fue hermoso pero luego se cayó. Me veía con un futuro largo en Universitario de Deportes. Además, el torneo peruano es el más difícil que me ha tocado estar", dijo.

Pedro Troglio viene de salir campeón con el Torneo Apertura de Honduras dirigiendo al Olimpia de ese país. En su primera temporada con el elenco de 'Los Albos', el exentrenador de Universitario de Deportes alzó el segundo título de su carrera como técnico y su primer desde el año 2009, cuando se consagró ganador del Apertura paraguayo defendiendo los colores del Cerro Porteño.