Aldo Corzo alzó el trofeo del tricampeonato y los hinchas de Universitario lo celebraron a lo grande en el Monumental

Se desató la fiesta en el estadio Monumental después del empate 0-0 ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura.

La fiesta fue a lo grande en el estadio Monumental, Universitario de Deportes desató una euforia total junto a su hinchada tras el empate 0-0 ante Deportivo Garcilaso. El festejo del tricampeonato había llegado.

No importó que la victoria se ausentó, porque los miles de hinchas de la 'U' esperaron este momento tras varias décadas. Y el encargado de levantar el trofeo del "tri" fue Aldo Corzo, que, a pesar de perder el titularato, es el primer capitán del plantel.

En la foto final se pudo ver los tres títulos que Universitario consiguió desde el año 2023. No faltó nadie en el plantel ganador, en el cual destacó Alex Valera, que fue considerado el mejor de la temporada.

La 'U' alcanzó los títulos nacionales de 2023, 2024 y 2025, con lo que se convirtió en el único equipo del fútbol peruano que ha conquistado dos veces un tricampeonato, ya que también lo hizo en 1998, 1999 y 2000.

Universitario empató en el Monumental

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati buscó por todos los medios romper la rocosa defensa que le plantó el Garcilaso, que alcanzó su objetivo de asegurar un cupo en la próxima Copa Sudamericana, y aunque tuvo muchas opciones de quedarse con la victoria careció de precisión en el último toque.



A pesar del empate, que le permitió mantener su invicto en el Clausura, la 'U' llegó a 79 puntos en la tabla general del año, 12 más que el Cusco, su más cercano perseguidor, así como a 40 unidades en el Clausura, 7 más que el equipo cusqueño.