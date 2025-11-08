¿Se queda o se va? Rodrigo Ureña respondió si continuará en Universitario en el 2026

Rodrigo Ureña habló del empate de Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, donde el tricampeón del fútbol peruano recibió el cariño de sus hinchas.

“Sabíamos que era un rival que iba a venir a hacer su juego, a meterse atrás, a intentar trabar el partido y ganar tiempo. Desde el primer minuto lo entendimos con tranquilidad. Venimos trabajando mucho y logramos el objetivo principal, que era alcanzar el tricampeonato. Poder celebrarlo hoy con nuestra gente es espectacular", comentó en GolPerú.

El mediocampista chileno afirmó que se siente orgulloso por el rendimiento de sus compañeros. “Me siento muy bien. Es el resultado de un esfuerzo que hacemos durante todo el año. Hemos venido remándola, tratando siempre de hacer las cosas de la mejor forma. Estoy muy orgulloso de mis compañeros y del grupo; hemos venido haciendo las cosas muy bien", agregó.

Para finalizar, Ureña no confirmó su continuidad en la 'U' en la próxima temporada a pesar que tiene contrato.

“Nosotros queremos ganar todos los partidos, tenemos esa gran obligación. Sabemos que no es fácil porque los rivales también vienen a proponer lo suyo, pero estoy muy contento de haber conseguido el tricampeonato. No sé si seguiré en Universitario el próximo año; ya hablaré de eso en su momento", finalizó.

¡GARRA Y CORAZÓN! Rodrigo Ureña 💎, jugador de @Universitario 🟠: "Estamos tranquilos. Venimos de lograr el tricampeonato y es espectacular poder celebrar con nuestra gente. Hemos hecho las cosas muy bien. Estoy orgulloso del grupo". #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/AvJIsAjWxj — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 8, 2025

Universitario vs. Deportivo Garcilaso: así arrancaron en partido

Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Jefferson Portales, Juan Diego Lojas ©, Carlos Beltrán, Orlando Núñez; Carlos Beltrán, Enmanuel Paucar, Kevin Sandoval, Pablo Erustes; y Ezequiel Naya. DT: Carlos Bustos.