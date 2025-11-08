Universitario de Deportes festejó su tricampeonato junto a su hinchada [VIDEO]

Universitario de Deportes igualó sin goles este viernes ante Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025 y celebró en el estadio Monumental, junto a sus hinchas, el tricampeonato que aseguró fechas atrás cuando vencieron 2-1 a ADT en Tarma.

La Liga de Fútbol Profesional organizó una ceremonia especial para conmemorar el título, en la que el capitán Aldo Corzo, levantó el trofeo que marca el segundo ‘tri’ en la historia del club crema.

Entre aplausos y cánticos, los jugadores iniciaron los festejos sobre el gramado del Monumental, compartiendo la alegría con los miles de aficionados que llenaron el estadio para rendir homenaje al campeón.

Fue entonces cuando las luces del coloso de Ate se apagaron por completo y los hinchas, iluminando el estadio solo con las linternas de sus celulares, entonaran a todo pulmón “El apagón”.

El gesto evocó el recordado episodio de la segunda final de la Liga 1 del 2023 ante Alianza Lima, cuando la “U”, tras imponerse 3-1 en el marcador global, se consagró campeón nacional el 8 de noviembre en Matute, donde las luces del estadio se apagaron para impedir los festejos cremas.

Aun así, los jugadores dieron la vuelta olímpica iluminados por las bengalas que hinchas aliancistas habían lanzado minutos antes de que finalizara el encuentro, celebrando el título número 27 en medio de la oscuridad del recinto blanquiazul.