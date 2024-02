Ricardo Gareca reveló la razón por la que no llegó ser el DT de Universitario en su centenario

El 30 de diciembre pasado, Fabián Bustos fue oficializado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. El entrenador agentino llegó al campeón nacional en reemplazo de Jorge Fossati, pero en la previa sonaron varios nombres como el de Ricardo Gareca, que ahora es el DT de la Selección de Chile.

Tras mes y medio, Gareca fue consultado sobre si en su momento existió la posibilidad de ser entrenador de Universitario en su año de centenario.

"No contacto directo, me preguntaban si podían hablar y yo les dije que en estos momentos no, la idea era tratar de despegar un poco, no del país porque yo tengo cuestiones personales, después de tantos años, pero sí laboral y profesionalmente un poco aislarme de todo esto", dijo Gareca en el programa Arriba Mi Gente de Latina.

Luego añadió: "Fueron ocho años trabajando en el Perú, aunque siempre es motivo de yo poder ir es un país donde tengo cuestiones personales y gente muy amiga".

El 'Tigre' Gareca dirigirá a 'La Roja' hasta el final de la eliminatoria para el Mundial-2026 y su contrato se prorrogará automáticamente en caso de que obtenga la clasificación al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, señaló la Asociación Nacional de Fútbol.

Gareca en Universitario

Ricardo Gareca llegó a Perú en 2007 y un año después logró ganar el Torneo Apertura con Universitario. "Navegaba en la intrascendencia hasta que dirijo la ‘U’", comentó en ese entonces.

¿El primer deseo del profe?

Los Perú vs Chile

Como entrenador de la bicolor, Gareca ya conoce cómo son los enfrentamientos en el 'Clásico del Pacífico'. En una reciente entrevista señaló que Chile vive con menos intensidad la rivalidad entre ambos países.

"Me parece por lo que he visto en pocos días, que la rivalidad con Chile es más del peruano hacia el chileno que viceversa… Yo diría que el chileno tiene un gran cariño por los peruanos", expresó el entrenador argentino a Latina Televisión.

En otro momento, Gareca dio a conocer cómo fue el proceso de acabar un ciclo con Perú y aceptar el cargo de dirección técnica en Chile.

"Ha pasado ya tanto tiempo, mostró un interés importante por contratarnos, nos gustó la forma en la que nos hablaron, las intenciones que tenían", agregó.