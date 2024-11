Alex Valera aseguró que buscaban arruinar el Centenario de Universitario: "Ellos mismos lo declaraban"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes logró el ansiado bicampeonato en el año de su Centenario después de ganar el Torneo Clausura. En el cuadro crema celebraron a lo grande esta conquista en Andahuaylas tras igualar ante Los Chankas y sellarse la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC.

En la cabina de RPP, el entrenador argentino Fabián Bustos destacó que Universitario se esforzó al máximo para lograr este nuevo éxito, aunque agregó que algunos clubes del torneo al margen de ser campeón, querían "arruinar" el campeonato en el Centenario.

En esa misma línea se encuentra el delantero Alex Valera, que coincidió con Bustos en entrevista con Liga1 Max.

"Ellos mismos lo declaraban, no éra que nosotros lo dijimos. Ellos declaraban que querían arruinar el centenario", indicó Valera que añadió: "Más que todo porque ya habíamos campeonado el año pasado y era el año importante del club".

Recordemos que Universitario logró el 'bi' este año al ganar el Apertura por diferencia de goles y el Clausura por un punto de diferencia ante Alianza.

Valera y su sueño de ser tricampeón

Alex Valera, que tiene contrato hasta el 2026, también habló de sus nuevos objetivos con Universitario. “La verdad mi sueño es ser tricampeón, pero todo dependerá de cómo estemos”, señaló.

Asimismo, el exjugador de Al Fateh reconoció que se "enamoró" de Universitario. “Desde que he llegado me han recibido de la mejor manera. Han hecho que me enamore del club. Yo ahora me siento muy hincha. Es mi segundo hogar porque mayormente me dedico al club. Ello me ayudó mucho en lo personal y lo futbolístico, pero sobre todo más en lo personal”, culminó.