Jairo Concha aseguró que se sintió maltratado en Alianza Lima: “Hay personas que no sé qué hacen ahí”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jairo Concha continúa celebrando el bicampeonato de Universitario de Deportes, aunque en las últimas horas se dio tiempo para aclarar que en ningún momento quiso comparar a los jugadores cremas con sus excompañeros en Alianza Lima.

Recordemos que, tras el empate ante Los Chankas en Andahuaylas -que les dio el título a Universitario-, Concha señaló que este año entrena con jugadores que se esfuerzan al máximo en los entrenamientos y que “son profesionales”.

“En realidad, yo no dije que en el otro lado no son profesionales. Intenté engrandecer a mis compañeros, más no matar a nadie. Tal vez se puede entender mal”, señaló el mediocampista que también logró campeonar con Alianza en 2021 y 2022.

Asimismo, ratificó su mala relación contra el exdirector de fútbol de Alianza Lima Bruno Marioni, a quien insultó en medio de los festejos por el título de la 'U'.

“Esa sí es verdad (risas). Fue por malos tratos y la forma que se dio todo. Sí me sentí maltratado por Alianza Lima. Al club le tengo respeto, porque estuve tres años, pero una cosa es el club y otra es quienes lo manejan. Hay personas que no sé qué hacen ahí. Hacen todo mal. A mis compañeros los quiero, todavía hablo con ellos”, culminó en entrevista a No Somos TV.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

'Pato' Quinteros contra Concha

Las declaraciones de Jairo Concha en pleno festejo por el bicampeonato nacional en la Liga1 Te Apuesto no pasaron desapercibidas. Y es que el volante de Universitario de Deportes recordó su paso por Alianza Lima, al señalar que el año pasado perdió la final, pero en esta ocasión sí logró campeonar con jugadores que "entrenan todos los días y son profesionales".

Al respecto, Henry Quinteros lamentó el accionar de Jairo Concha, que llegó este año a Universitario luego de conseguir el bicampeonato con Alianza en las temporadas 2021 y 2022.

"Mejor que se calle, ahí te da a entender que los compañeros del año pasado no eran profesionales. ¿Por qué no lo dijo en el momento que tuvo que encararlos? Cuando tenía que hacerlo, debía de haberles dicho que entrenen bien porque quiere campeonar, o sea, tiene que pasar esto, para recién decirlo. Te tienes que quedar calladito nomás, papito. Desde que te fuiste ya estás haciendo las cosas mal", dijo el 'Pato' en el programa Desmarcados.