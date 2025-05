"Fuerza Roma": así fue el encuentro del papa León XIV y un fanático del cuadro italiano [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si el papa Francisco hizo conocida su afición por el fútbol, siendo un hincha acérrimo de San Lorenzo de Argentina, el nuevo papa León XIV también tiene simpatía por el denominado deporte rey como se confirmó el fin de semana en las afueras del Vaticano.

En medio de la expectativa de las fieles por estar cerca al Sumo Pontífice, un hincha de la AS Roma captó la atención de Robert Prevost, que no dudó en responderle y sacar a relucir su momento más futbolero.

"¡Forza Roma!", fue lo que respondió el papa León XIV antes de entrar en la basílica de Santa María la Mayor de la capital italiana.

Recordemos, que Prevost nació en Estados Unidos, pero tiene una estrecha relación con el Perú. Incluso tras ser obispo en Chiclayo, se nacionalizó peruano en 2015.

Saludo de Alianza Lima

"Del pueblo para el mundo. Una en la fe, otro en el fútbol, pero unidos por el corazón. Oremos por nuestro Papa León XIV", fue el mensaje de Alianza sobre el papa León XIV, que en los últimos días se insinuó que sería hincha blanquiazul.

Leone XIV è il nuovo Papa. La sua posizione politica? Ignota. Pro o contro Trump? Un enigma. Ma una verità emerge chiara: per conoscerlo davvero, basta guardarlo e ascoltarlo.#LeoneXIV#LeoXIV#PapaLeoneXIV #Roma pic.twitter.com/K9TxbveqDc — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) May 11, 2025

Papa León XIV también aficionado al tenis

El papa León XIV, elegido como el sucesor de Francisco, es un aficionado confeso al tenis que echa de menos usar la raqueta y que, de manera virtual, se coló en las imágenes de la pista central del Foro Itálico en la que se celebran el Masters 1.000 y el WTA 1.000 Roma.



"Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo (cardenal) no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", dijo en una entrevista con la Orden Agustiniana en el portal augustinianorder.org.