Sebastián Britos arremetió contra Franco Velazco tras su no renovación: "Mis estadísticas son espectaculares"

La salida de Sebastián Britos de Universitario de Deportes generó más de una reacción en el fútbol peruano. El arquero de 37 años lamentó que no continuará en el tricampeón nacional y apuntó contra el administrador del club, Franco Velazco.



Britos se mostró contrariado por la evaluación que hizo Velazco para no renovar su contrario. Es más, consideró que sus estadísticas son espectaculares en su paso por la 'U'.

"No sé. Yo escuché en una entrevista al presidente que iba a evaluar mis estadísticas para ver si me renovaba o no. No sé las estadísticas de quién vio. Considero que mis estadísticas son espectaculares. Ya lo dije el otro día", declaró al programa Fútbol como Cancha de RPP.

"Gané los cuatro torneos que disputé y los dos nacionales, pasamos a octavos de final (en Libertadores) después de muchos años que no podía conseguirlo el club", agregó.

En otro momento, destacó que retornó a su mejor nivel. "Es normal que en nuestro deporte y con la exigencia que nosotros jugamos, que uno mantenga su nivel por tanto tiempo es difícil. El que llega no es el que juega mejor, sino el que es fuerte de cabeza y el que se sostiene. Son un montón de cosas que debemos de sortear".

"Por suerte pude recuperar mi nivel a base de trabajo. El equipo también acompañó y la gente. Creo que hice un buen trabajo", culminó.