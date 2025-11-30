¿Buscan ficharlos? Carlos Compagnucci, asistente técnico en Lanús, eligió dos figuras que jalaría de Universitario

El asistente técnico de Lanús, Carlos Compagnucci, habló de la actualidad del fútbol peruano y especialmente de Universitario de Deportes, club donde tuvo un paso como entrenador en 2022-23.

En una reciente entrevista, Compagnucci destacó al plantel del tricampeonato nacional, aunque sus favoritos son el goleador Alex Valera y el mediocampista chileno Rodrigo Ureña.

"Siempre fui un enamorado de (Álex) Valera, lo disfruté poco cuando llegué porque se fue enseguida y después cuando vino estuve pocos partidos, pero es un jugador que siempre me gustó. Me pareció que puede aprender un montón de cosas y puede servir, ya que tiene un gran portento físico, me gusta mucho", aseguró en PBO Campeonísimo.

También llenó de elogios sobre las características de juego de Ureña, que este año debutó en la Selección de Chile. "Rodrigo Ureña, ni hablar, me parece de esos volantes que son completos", apuntó.

Valera acabó siendo uno de los jugadores claves para que Universitario consiga el "tri". Este buen momento le sirvió para retornar a la Selección Peruana en el cual anotó dos goles en los amistosos frente a Rusia y Chile.

¿Cuándo culminan los contratos de Valera y Ureña?

Alex Valera y Rodrigo Ureña conforman la columna vertebral de Universitario de Deportes, que en los últimos tres años dio la vuelta olímpíca en el fútbol peruano.

Ambos futbolistas, que terminan sus contratos en 2026, son uno de los jugadores más cotizados del plantel que dirige Jorge Fossati.