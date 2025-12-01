No fue Jorge Fossati: Sebastián Britos anunció que su salida fue una decisión exclusiva de la dirigencia de Universitario

Sebastián Britos lamentó este lunes su salida de Universitario de Deportes, club donde ganó dos títulos nacionales en la Liga1 Te Apuesto. El arquero uruguayo de 37 años dejó en claro que su intención era continuar en el cuadro crema, pero no esperaba la oposición de la dirigencia crema.

El golero 'charrúa' dio a conocer que su compatriota, el entrenador Jorge Fossati, no estuvo de acuerdo con los planes de las altas esferas en Universitario, que actualmente tiene como administrador a Franco Velazco.

Britos afirmó que Álvaro Barco, en su papel de gerente deportivo, y Velazco fueron las personas que le comunicaron que no iba más en Universitario. "Fue en el último entrenamiento del año", comentó.

Además, precisó que habló con Jorge Fossati en su retorno a Uruguay. "Fue una decisión exclusiva del club", agregó.

Sebastián Britos también comentó que no fue apropiado la forma y el momento que le informaron que no continuaba en Universitario.

Noticia en desarrollo...