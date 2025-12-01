Sebastián Britos y su advertencia a Diego Romero por su regreso a Universitario: "El lugar que ocupé no es fácil"

El uruguayo Sebastián Britos tenía la esperanza que su etapa en Universitario tenga un nuevo capítulo, pero la dirigencia crema decidió su salida con el fin que se concrete el retorno del golero peruano Diego Romero, que no tuvo continuidad en el Banfield de Argentina.



En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP, Britos no dudó en responder cuando le preguntaron si Romero estaba capacitado para ser el dueño del tricampeón nacional.

"Si lo han hecho volver (Diego Romero) es porque el club lo necesitará y él habrá hecho méritos para volver", comenzó diciendo el arquero de 37 años, que subrayó que no tuvo errores en los partidos claves de Universitario en la temporada.

"Lo único que sé es que el lugar que yo ocupé no es fácil. Si lo puede hacer (Diego Romero), depende de él. No es fácil estar plantado en el arco de la 'U'. Tengamos en cuenta que está en el equipo más grande del país. A mí no me tocó fallar en partidos decisivos.", continuó.

¿Cómo le informaron a Sebastián Britos sobre su salida?

"De acuerdo a los plazos y a la manera que me comunicaron, me lo fui imaginando. En mi cabeza tenía que iba a continuar en el club, pero estaba la posibilidad que iba a suceder o no", comentó Britos, que acotó que la dirigencia de la 'U' le informó sobre su salida en el último entrenamiento de la temporada.

Acerca si ya recibió una oferta de un club, sostuvo que "no sé, sinceramente. Pienso que se puede abrir alguna posibilidad, pero recién he llegado hace dos días a mi país. Si pienso en eso me genera una cierta intranquilidad no saber lo que te depara el futuro. Fue un año bien intenso", manifestó.

Para finalizar, fue consultado si le causa dolor irse de Universitario. "Es algo que lo vengo procesando. Tengo sentimientos encontrados. Tenía ganas y mente de continuar en el club, no me veía en otro lado, mo sé si me duele. Tengo tranquilidad de haber cumplido con mi tarea, quizá que en un momento me costó encontrar mi nivel, me voy tranquilo por la tarea realidad", culminó.