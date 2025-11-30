Con Hernán Barcos: lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal

Alianza Lima enfrentará el martes a Sporting Cristal de cara a los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

Alianza Lima anunció la lista de 20 jugadores convocados para enfrentar a Sporting Cristal, en choque de ida por la semifinal del playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Entre los llamados figura Hernán Barcos, que tras cinco años se despedirá del cuadro blanquiazul.

También se destaca la presencia de Pablo Lavandeira, que repitió la convocatoria después de reaparecer en el triunfo ante UTC. Mientras que Guillermo Enrique tendrá la oportunidad de volver a las canchas en el choque ante los celestes.

¿Cuándo y dónde se juega el Cristal y Alianza por los playoffs de la Liga1?

El partido está programado para el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 43,086 espectadores.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo por TV en los playoffs de Liga1?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Cristal vs Alianza a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.