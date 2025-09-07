Últimas Noticias
Sport Boys revela parte médico y tiempo de para de Erick Gonzáles tras "ingreso desleal" de Matías Di Benedetto

Sport Boys revela parte médico y tiempo de para de Erick Gonzáles
Sport Boys revela parte médico y tiempo de para de Erick Gonzáles | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @paul.g11
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Sport Boys emitió un comunicado dando a conocer que Erick Gonzales fue intervenido quirúrgicamente tras una "falta desmedida" de Matías Di Benedetto en partido con Universitario.

No se guardó nada. Sport Boys reveló el tipo de lesión que sufrió Erick Gonzales tras la falta cometida por Matías Di Benedetto durante el encuentro por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

A través de un comunicado, el cuadro Rosado indicó que el futbolista sufrió —en primera instancia— un esguince de tobillo lateral y ligamento colateral interno de rodilla izquierda tras el "ingreso desleal" del futbolista de Universitario.

Sin embargo, tras la resonancia magnética, se comprobó que el jugador también tuvo una lesión meniscal medial que requería operación. 


¿Cuánto tiempo estará Erick Gonzales fuera de las canchas? 

Luego, Sport Boys indicó que el viernes 5 de septiembre el futbolista fue intervenido y que estará entre seis a ocho meses fuera de las canchas. 

"El último viernes, Erick fue intervenido por el cuerpo médico del club con un diagnóstico de rotura en el cuerpo posterior del menisco medial de la rodilla izquierda, realizándole una sutura de cuerno posterior anclada al hueso con anclaje de cuerno posterior que salió exitosa", indicó en un inicio.

"El tiempo de recuperación para nuestro deportista es de seis a ocho meses", finalizó el club del Primer Puerto.

