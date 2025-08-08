Universitario vs Sport Boys en vivo: partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes jugará de local ante Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El cuadro crema necesita los tres puntos para seguir en la cima del certamen peruano.

Tras disputarse cuatro partidos, la 'U' sumó tres triunfos ante Comerciantes Unidos, Atlético Grau y Alianza Univesidad. Además, empató con Cienciano en Cusco.

Universitario vs Sport Boys: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?



Universitario llega a esta instancia tras vencer por 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco, mientras que Sport Boys derrotó 1-0 a ADT de local.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sport Boys en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

𝗧𝘂́ 𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗶 𝘃𝗶𝗱𝗮, 𝘁𝘂́ 𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗶 𝗽𝗮𝘀𝗶𝗼́𝗻 🎶🎶🎶



Ya son más de 45 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Sport Boys en el @Monumental_U_.



🎟️ Nos vemos mañana para celebrar juntos nuestros #101DeGarraYPasión ▶️… pic.twitter.com/5CxrlUV9T1 — Universitario (@Universitario) August 8, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Sport Boys en vivo y online?

El partido de Universitario ante Sport Boys será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

¡PRESENTAMOS NUESTRA 3️⃣RA VISITA DEL TORNEO CLAUSURA! 🏟️



🔜 El sábado 9 de agosto, visitaremos a Universitario en el Estadio Monumental y tú nos puedes apoyar siendo parte de la Tribuna Rosada 🩷🏟️



🎟️ Compra tus entradas virtuales, Tribuna Rosada VIP y banderolas:… pic.twitter.com/uhuKq7gpQa — Club Sport Boys Association (@sportboys) August 8, 2025

Universitario vs Sport Boys: Alineaciones posibles

Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Hernán Da Campo, Oslimg Mora, Luis Urruti; Fidel Martínez y Fabrizio Roca.

Universitario vs Sport Boys: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?