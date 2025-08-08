Últimas Noticias
Universitario vs Sport Boys en vivo: partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Guía de TV de Universitario vs Sport Boys por la Liga1.
| Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario buscará este fin de semana su cuarto triunfo en el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes jugará de local ante Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El cuadro crema necesita los tres puntos para seguir en la cima del certamen peruano.

Tras disputarse cuatro partidos, la 'U' sumó tres triunfos ante Comerciantes Unidos, Atlético Grau y Alianza Univesidad. Además, empató con Cienciano en Cusco.

Universitario vs Sport Boys: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Universitario llega a esta instancia tras vencer por 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco, mientras que Sport Boys derrotó 1-0 a ADT de local.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sport Boys en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 6:30 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Sport Boys comienza a las 8:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Sport Boys en vivo y online?

El partido de Universitario ante Sport Boys será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Sport Boys: Alineaciones posibles

Universitario: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Hernán Da Campo, Oslimg Mora, Luis Urruti; Fidel Martínez y Fabrizio Roca.

Universitario vs Sport Boys: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestasUniversitarioEmpateSport Boys
Apuesta Total1.305.339.50
Betano1.325.009.75
Bet3651.295.259.50
Coolbet1.285.2512.00
Doradobet1.305.339.00

Universitario de Deportes Sport Boys Liga1 Fútbol Peruano

