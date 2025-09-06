"¿Acaso agredió a alguien? Es una injusticia": el enojo de Franco Navarro por la sanción a 'Pipo' Gorosito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, expresó su fastidio por la sanción que emitió la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), que impuso castigos contra el entrenador Néstor Gorosito y los futbolistas Renzo Garcés y Carlos Zambrano por hechos dados en el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes.

La CD-FPF suspendió con seis fechas a Néstor Gorosito “al haber incurrido en un supuesto de ofensa al público asistente”, detalla el documento. Renzo Garcés recibió el castigo de 4 partidos. El informe del árbitro Jordi Espinoza tras el clásico detalla que el zaguero lo insultó. En el caso de Carlos Zambrano, quedó inhabilitado para dos partidos por “provocación al público asistente”.

La molestia de Alianza Lima

Franco Navarro indicó que Alianza Lima apelará el fallo de la Comisión y exigió “celeridad” para contar con sus jugadores y director técnico para la reanudación del Torneo Clausura.

“Presentaremos una apelación ante la Comisión de Apelaciones, y esperamos que, así como resolvieron con rapidez el caso de Universitario (suspensión del Estadio Monumental), actúen con la misma celeridad. En aquella ocasión se reunieron de manera exprés y resolvieron en menos de 24 horas a favor de la 'U'. Esperamos que el día lunes revisen nuestra apelación, fallen ese mismo día y el martes tengamos una respuesta. La justicia es la justicia, acá no se trata de interpretaciones", dijo en L1MAX.

“Yo quiero saber qué hizo ‘Pipo’ para que le den seis fechas. ¿Acaso lo agredió? ¿Lo ahorcó? ¿Lo insultó físicamente? No puede ser que le hayan dado 14 fechas de 34. Eso no existe. Me parece una injusticia total con ‘Pipo’. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el gesto? ¿Cuál fue la ofensa que cometió en el estadio? ¿Qué interpretaron los 'genios' de esta Comisión de Disciplina? Me parece realmente horroroso. No creo que haya hecho nada para merecer seis fechas de suspensión", remarcó el directivo blanquiazul sobre la sanción de Néstor Gorosito, quien en el Apertura fue castigado con 8 fechas.

Alianza Lima, con bajas en el Clausura

Los próximos cuatro partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura son ante Deportivo Garcilaso (L), Los Chankas (V), Comerciantes Unidos (L) y Cienciano (V). Si no se reduce el castigo para Néstor Gorosito, tampoco podrá estar en zona técnica para los duelos con Atlético Grau en Matute y con Alianza Universidad en Huánuco.

"Lo de (Renzo) Garcés es increíble, porque quienes lo conocen saben que es incapaz de ofender o lanzar un insulto o una lisura. En este caso deberían presentar los audios o algún tipo de evidencia que verifique lo que el árbitro informó. Ya uno no sabe qué hacer, porque claramente están perjudicando a Alianza Lima y al desarrollo del campeonato", señaló Navarro.