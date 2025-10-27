Universitario celebra un nuevo tricampeonato: claves y más de su hegemonía en el fútbol peruano

Los hinchas de Universitario tienen motivos para sacar pecho. Y es que el último domingo, el cuadro crema que dirige el entrenador uruguayo Jorge Fossati obtuvo el ansiado tricampeonato de la Liga1 con su victoria -a modo de remontada- sobre ADT en Tarma.

Es un 'tri' en Universitario de Deportes sin discusión ya que fue claramente superior a la largo de una temporada que lo puso también en octavos de la Copa Libertadores. Tuvo a Fabián Bustos la primera parte del año, pero se fue por una oferta de Olimpia y volvió Fossati. El charrúa los sacó campeón otra vez en la liga peruana de primera división.

Es así que el pueblo de Universitario celebra por tercera vez consecutiva. Ante ello, ¿cómo es que se da el éxito merengue de los últimos años? ¿En qué destaca sobre los demás?

Universitario se impuso en partidos claves

A lo largo de toda la temporada, el primer equipo de Ate fue claramente superior a rivales que eran directos en la pelea por el campeonato. Es así que, por ejemplo, a Melgar le ganó tanto en Lima como en la ciudad de Arequipa.

Si es que vamos a lo que fue la rivalidad contra Sporting Cristal, también se impuso en el Apertura y el Clausura, en tanto que frente al compadre, Alianza Lima, obtuvo un par de empates. Además, con Cusco FC perdió en el Garcilaso de la Vega, aunque de local derrotó a los dirigidos por Miguel Rondelli.

La base se mantiene en el tricampeón

El equipo del primer campeonato en el 2023 se mantiene, iniciando por Sebastián Britos que fue un reemplazo ideal para el ya retirado José Carvallo. Por ejemplo, los tres abajo siguen, más allá que Aldo Corzo haya perdido la titularidad a manos del buen nivel de Anderson Santamaría. Al medio, Rodrigo Ureña -bien cubierto por Jesús Castillo- es un pilar, teniendo a los costados a Martín Pérez Guedes y Jairo Concha. En la derecha, de carrilero, Andy Polo es inamovible y actualmente por el lado contrario alternan César Inga y José Carabalí.

Además, si es que miramos la delantera de Universitario, Alex Valera sigue como la principal arma de ataque, siendo secundado por José 'El Tunche' Rivera, Edison Flores o Jairo Vélez.

Un esquema que trajo sus frutos en Universitario

Para lo que fue el inicio de la campaña 2023, Universitario contrató a Carlos Compagnucci, un DT que siempre juega con cuatro defensas al fondo. No obstante, tras malos resultados, la directiva lo cambió por Jorge Fossati, quien instauró el 3-5-2 en el Estadio Monumental.

Este es su sistema predilecto y funcionó sobremanera. Es más, pese a la salida del uruguayo a la Selección Peruana, Fabián Bustos lo aplicó y se alzó con el bicampeonato. Ya en este 2025, con la vuelta del entrenador charrúa, el esquema siguió inalterable.

Universitario supo reponerse de momentos complicados

En el Apertura, Universitario de Deportes tuvo una racha negativa de tres caídas consecutivas en la Liga1, las cuales fueron contra Cusco, Alianza Atlético (le quitó el invicto en casa) y Juan Pablo II. En la Copa Libertadores también recibió un mazazo porque en la ida de octavos de final fue aplastado 4-0 en Ate contra el Palmeiras

No obstante, más allá de la adversidad, los cremas salieron adelante y actualmente tienen ocho triunfos consecutivos en la liga peruana de primera división. Incluso, no saben lo que es perder en el Clausura a dos jornadas del final en el torneo.

Alex Valera, la figura de Universitario en este 2025

Esta temporada ha sido la que Alex Valera se destapó como el referente de área en la 'U'. Su recta final es la mejor en su carrera debido a que ha marcado seis goles en sus últimos ocho partidos oficiales con la indumentaria merengue (lleva 16 goles en la Liga1).

Sus últimos dos cotejos, por ejemplo, fueron vitales: gol ante Sporting Cristal para el 1-0 en el Nacional y cabezazo en el 2-1 merengue contra ADT en Tarma, con lo que Universitario aseguró el tricampeonato. Tiene tres títulos con el club en cinco años. ¿Habrá 'tetra' en el 2026?