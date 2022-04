Universitario vs. ADT: partido fue reprogramado debido a paro de carreteras en Junín | Fuente: Liga 1

El paro de agricultores y bloqueo de carreteras en Junín ha generado un impacto en el fútbol peruano, que esta semana aguardaba la octava fecha de la Liga 1 Betsson, no obstante, ante los temas sociales se cambiarán las programaciones de algunos partidos, como el Universitario vs. ADT.

La Liga 1 anunció a través de sus redes sociales que el compromiso entre Universitario y ADT, fijado para el domingo 3 de abril en el Estadio Monumental, fue reprogramado para jugarse el lunes 4 a las 8:00 p.m. (hora peruana).

A causa de los hechos en Junín y por temas del reglamento de la competición, el partido se pasó para el día siguiente. Sin embargo, si los impedimentos para el traslado desde Huancayo del elenco de ADT persisten, se convertirá en una causa de fuerza mayor y podría haber una fecha, como sucedió con el caso del Sport Huancayo vs. Alianza Lima. Por ahora, el cotejo es el lunes por la noche en el Estadio Monumental.

Universitario de Deportes lleva tres fechas sin triunfos en la Liga 1 y buscaba cortar esa racha ante su público contra ADT, elenco que tiene el mismo puntaje que los cremas (10), pero que no cayó en las tres recientes jornadas.

Partidos reprogramados en el fútbol peruano

Este caso del Universitario vs. ADT se suma a la decisión tomada por la Liga 1 respecto al Sport Huancayo vs. Alianza Lima, que finalmente quedó postergado. No obstante, los hechos en Junín también implican a la Liga 2.

El torneo de ascenso arranca este sábado 2 de abril y el partido que disputarían Alianza Universidad vs. Sport Chavelines en el IPD de Huancayo, fue reprogramado para el martes 5 de abril a las 3:00 p.m.





