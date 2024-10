Sebastián Britos y su posible renovación en Universitario: "Me gustaría quedarme muchos años"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario, este sábado, tiene un partido clave contra ADT en condición de local por el Torneo Clausura 2024 de la Liga1 Te Apuesto y en el mismo el que apunta a titular como portero es el uruguayo Sebastián Britos.

Este último juega su primera temporada en Universitario de Deportes y está cerca del objetivo de ser campeón. Ahora, en la previa del cotejo contra los tarmeños en el Estadio Monumental U Marathon, Sebastián Britos fue consultado sobre si es que planea quedarse en el mediano plazo como guardameta crema.

"Sin duda que me gustaría quedarme muchos años. No he tenido una conversación puntual sobre el tema. Sí lo hemos conversado con Jean (Ferrari) y me lo ha manifestado, pero no con una reunión puntual", le dijo Britos a Movistar.

Sebastián Britos, el '1' de Universitario de Deportes

El uruguayo Britos llegó a la 'U' como agente libre. | Fuente: @Universitario

Posteriormente, el exarquero del Liverpool FC de su natal Uruguay (con el que salió campeón) habló de la identificación que tiene con la camiseta crema desde su llegada al club.

"Me siento muy identificado con los valores del club, lo que transmite hacia afuera. Yo me he criado de esa manera y eso hace que me sienta identificado", dijo.

Por último, a Sebastián Britos se le preguntó en relación si es que considera bueno que un futbolista en su puesto alterne cada dos semanas como titular.

"Si fuera entrenador, no lo haría. Considero que el que está jugando, cuanto más continuidad tenga va a aumentar el rendimiento. En el caso del arquero, el que uno esté con el puesto le aumenta la confianza también. Saber que vas a ser el arquero del fin de semana te aumenta la confianza", agregó el jugador de Universitario, quien tiene 36 años de edad.

¿Dónde ver el Universitario vs ADT en vivo por TV?

El partido de Universitario ante ADT será transmitido en vivo y en directo por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs ADT: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, Segundo Portocarrero; Edison Flores y José Rivera.

ADT: Pedro Díaz; Yordi Vílchez, Alex Rambal, Jhair Soto; Luis Pérez, Edson Aubert, César Inga, Joao Rojas, Jean Falconi; Ángel Quiñonez y Janio Pósito.

