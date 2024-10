El futuro del 'Tigre': Chile definió la continuidad de Ricardo Gareca previo al partido ante Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile tendrá una jornada doble en noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 más que clave. Y es que el equipo de Ricardo Gareca visitará a Perú en Lima y recibirá a Venezuela en Santiago.

El momento de la Selección de Chile, además, no es bueno porque los dirigidos por Ricardo Gareca son últimos en la tabla únicamene con 6 puntos. Había incertidumbre en las últimas horas por conocer la continuidad del 'Tigre' en la 'Roja', pero según la prensa chilena el DT se quedará, al menos hasta la próxima fecha doble.

D Sports indica que directivos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se reunieron en las últimas horas de forma virtual y determinaron es que Gareca va a dirigir frente a Perú y Venezuela.

Ricardo Gareca no sale, de momento, de Chile

Chile, en la Copa América 2024, fue eliminado en primera ronda. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ricardo Maldonado Rozo

Se mencionó que el estratega, en la reunión, fue enfático en que dejará todo para que se sumen los 6 puntos en el corto plazo.

De esta manera, el también exentrenador de Universitario de Deportes, Palmeiras y Vélez Sarsfield tendrá dos últimos cartuchos en la idea de ganar por primera vez en lo que va de las Eliminatorias.

Por otra parte, Ricardo Gareca habló brevemente con la prensa de Chile y manifestó que no se ha dado ninguna clase de ultimátum por su momento en la selección chilena de parte de la ANFP.

"Es un buen momento para revertir la situación. Es un honor que sigan confiando y me gusta estar al lado de los muchachos. Yo nunca estuve abatido. No estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Nunca dije que iba a abandonar. No me pusieron ninguna clase de ultimátum", remarcó.

La palabra de Gareca en Chile

Posteriormente, Ricardo Gareca dio cuenta que tiene la fortaleza para salir adelante y si una figura como Alexis Sánchez volvería en el mes de noviembre.

"Mientras tengamos chances, vamos a pelear. De esto se sale estando unidos. Vamos a observar (a los jugadores). Siempre hay autocrítica. Microciclos reglamentariamente no se pueden hacer. En Perú por ejemplo se luchó por eso y se pudo hacer. Vamos a ver si Alexis Sánchez se recupera", sostuvo.

