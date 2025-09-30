Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo seguirás por RPP.pe

Alianza Atlético vs Universitario: altas y bajas en la fecha 12 del Torneo Clausura 2025



Universitario no contará para el cotejo con Rodrigo Ureña, quien arrastra una lesión. Y la gran duda es Horacio Calcaterra quien se encuentra lesionado.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Universitario en vivo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Alianza Atlético vs Universitario está programado para el miércoles 1 de octubre en el Estadio Mansiche (Trujillo). El recinto tiene una capacidad para 25 036 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Atlético vs Universitario en vivo por TV?



El partido entre Universitario vs Alianza Atlético será transmitido EN VIVO por TV por L1 Max . Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todos los goles y las incidencias las podrás tener por RPP.pe.

Alianza Atlético vs Universitario: alineaciones posibles



Alianza Atlético: Diego Melián; Piero Guzmán, Jimmy Pérez, Federico Ilanes, Horacio Benincasa; José Villegas, Erick Perleche, Joel Lupu; Guillermo Larios, Anthony Gordillo y Miguel Graneros.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Alianza Atlético vs Universitario: últimos resultados

Alianza Atlético

ADT 1-0 Alianza Atlético

Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético

Universitario

Universitario 3-2 Cusco FC

UTC 1-2 Universitario

Melgar 1-2 Universitario