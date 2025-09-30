Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.
Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO: se enfrentan este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo seguirás por RPP.pe
Alianza Atlético vs Universitario: altas y bajas en la fecha 12 del Torneo Clausura 2025
Universitario no contará para el cotejo con Rodrigo Ureña, quien arrastra una lesión. Y la gran duda es Horacio Calcaterra quien se encuentra lesionado.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Universitario en vivo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?
El partido entre Alianza Atlético vs Universitario está programado para el miércoles 1 de octubre en el Estadio Mansiche (Trujillo). El recinto tiene una capacidad para 25 036 espectadores.
¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?
- En Perú, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.
- En Chile, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.
- En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.
- En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.
¿Qué canal transmite el Alianza Atlético vs Universitario en vivo por TV?
El partido entre Universitario vs Alianza Atlético será transmitido EN VIVO por TV por L1 Max . Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todos los goles y las incidencias las podrás tener por RPP.pe.
Alianza Atlético vs Universitario: alineaciones posibles
Alianza Atlético: Diego Melián; Piero Guzmán, Jimmy Pérez, Federico Ilanes, Horacio Benincasa; José Villegas, Erick Perleche, Joel Lupu; Guillermo Larios, Anthony Gordillo y Miguel Graneros.
Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Jairo Vélez y Alex Valera.
Alianza Atlético vs Universitario: últimos resultados
Alianza Atlético
- ADT 1-0 Alianza Atlético
- Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC
- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético
Universitario
- Universitario 3-2 Cusco FC
- UTC 1-2 Universitario
- Melgar 1-2 Universitario