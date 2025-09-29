Universitario vs. Alianza Atlético: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un nuevo partido vital en la tienda crema. Esta semana, Universitario visita a Alianza Atlético en lo que será la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes ven con optimismo esta jornada de la liga peruana de primera división. Y es que el equipo que dirige Jorge Fossati marcha en el primer lugar de la tabla con 24 puntos y le ha sacado cinco unidades de diferencia a su más cercano perseguidor, mientras que Alianza Atlético tiene 10, pero busca dar el golpe ahora en casa.

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Universitario a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?

Los 'churres' vienen de caer 1-0 contra ADT. Por su parte, Universitario llega de derrotar 3-2 a Cusco FC en condición de local.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el miércoles 1 de octubre en el Estadio Mansiche (Trujillo). El recinto tiene una capacidad para 25,036 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 6:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Universitario en vivo por TV?

El partido de Universitario contra Alianza Atlético será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Atlético vs Universitario: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Diego Melián; Piero Guzmán, Jimmy Pérez, Federico Ilanes, Horacio Benincasa; José Villegas, Erick Perleche, Joel Lupu; Guillermo Larios, Anthony Gordillo y Miguel Graneros.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Jairo Vélez y Alex Valera.