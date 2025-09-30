Liga 1: Universitario visita a Alianza Atlético por la fecha 12

La previa del choque de Alianza Atlético ante Universitario, a disputarse en el Estadio Mansiche el miércoles 1 de octubre desde las 18:00 horas. El árbitro será Augusto Menéndez Laos.

Alianza Atlético recibirá a Universitario, en el marco de la fecha 12 de la Liga 1, el próximo miércoles 1 de octubre a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Mansiche.

Así llegan Alianza Atlético y Universitario

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante ADT de Tarma. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario viene de derrotar a Cusco FC con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 5 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Alianza Atlético con un marcador de 0-1.

Augusto Menéndez Laos será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Deportivo Garcilaso: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Los Chankas: 12 de octubre - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Comerciantes Unidos: 18 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Juan Pablo II: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Sporting Cristal: 15 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Ayacucho FC: 19 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

