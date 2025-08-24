Últimas Noticias
¿Cuándo fue la última vez que Alianza Lima ganó en el Monumental?

Pablo Sabbag anotó uno de los goles de Alianza Lima en su última victoria en el Monumental.
Pablo Sabbag anotó uno de los goles de Alianza Lima en su última victoria en el Monumental. | Fuente: X
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima buscará quedarse con los tres puntos cuando enfrente a Universitario en el Monumental. ¿Cuándo fue la última vez que ganó?

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán este domingo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El cotejo en el Monumental encuentra a dos equipos en situaciones diferentes. 

El cuadro Crema quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores en manos del Palmeiras. Y si bien se encuentra en el primer lugar del Torneo Clausura, no está atravesando un buen momento futbolístico. Caso contrario con Alianza Lima. El equipo de La Victoria clasificó a los cuartos de la Copa Sudamericana y ha ido mejorando partido a partido en el Clausura.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Pipo Gorosito no viene sacando buenos resultados en el Estadio Monumental. De hecho, no gana hace más de dos años. ¿Cuándo fue la última vez que ganó Alianza Lima en el Monumental?

Alianza Lima y la última vez que ganó en el Monumental

Universitario y Alianza Lima han disputado encuentros memorables en el Estadio Monumental. De hecho, el cuadro blanquiazul ha logrado resultados abultados, como el 4-1 en el Apertura 2022. Sin embargo, no gana hace varios cotejos.

La última vez que Alianza Lima logró una victoria en el Estadio Monumental fue el 19 de febrero de 2023, en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura.

En dicho partido, el equipo de La Victoria se puso adelante en el marcador con gol de Pablo Sabbag. Y ya en el segundo tiempo, Gabriel Costa anotó el 2-0 y descontó Luis Urruti para el conjunto crema.

Tras ello, Universitario recibió a Alianza Lima en dos ocasiones más. En la primera, empató 1-1, en los playoffs del año 2023. Y en la segunda, ganó 2-1, por el Torneo Clausura 2024.



Tags
Alianza Lima Universitario de Deportes Universitario vs Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

