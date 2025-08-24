Últimas Noticias
Alianza Lima sobre jugar en el Monumental: "En cualquier cancha, la bandera blanquiazul siempre flamea más alto"

Alianza Lima es dirigido por el argentino Néstor Gorosito.
Alianza Lima es dirigido por el argentino Néstor Gorosito. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima se motiva a pocas horas del clásico del fútbol peruano que se disputará en el Torneo Clausura 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima lanzó una optimista publicación en la previa del choque contra Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. 

"En cualquier cancha, en cualquier lugar. La bandea blanquiazul siempre flamea más alto", dice el mensaje de Alianza en referencia al partido que se disputará en el estadio Monumental de Ate.

"Arriba toda la vida", agregó Alianza, que apuesta a llevarse una victoria en el coloso crema que seguramente estará repleto por los hinchas del cuadro local.

Alianza Lima llega a esta instancia tras vencer por 3-1 a ADT en Matute, mientras que en la Copa Sudamericana derrotó 2-1 a Universidad Católica en Ecuador. Este resultado lo mantiene vivo y le dio el boleto a los cuartos de final de la competencia.

Los íntimos formarían con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo al clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima Universitario de Deportes Fútbol Peruano Liga1

