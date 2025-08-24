Alianza Lima sobre jugar en el Monumental: "En cualquier cancha, la bandera blanquiazul siempre flamea más alto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima lanzó una optimista publicación en la previa del choque contra Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

"En cualquier cancha, en cualquier lugar. La bandea blanquiazul siempre flamea más alto", dice el mensaje de Alianza en referencia al partido que se disputará en el estadio Monumental de Ate.

"Arriba toda la vida", agregó Alianza, que apuesta a llevarse una victoria en el coloso crema que seguramente estará repleto por los hinchas del cuadro local.

Alianza Lima llega a esta instancia tras vencer por 3-1 a ADT en Matute, mientras que en la Copa Sudamericana derrotó 2-1 a Universidad Católica en Ecuador. Este resultado lo mantiene vivo y le dio el boleto a los cuartos de final de la competencia.

Los íntimos formarían con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

⚪️🔵𝑬𝒏 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒉𝒂, 𝒆𝒏 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒍𝒖𝒈𝒂𝒓…



La bandera 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥 siempre flamea más alto. 💙👏🏾



¡𝐀𝐑𝐑𝐈𝐁𝐀 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐓𝐎𝐃𝐀 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐃𝐀! 💙#ConAlianzaSiempre#VamosPorMás#AlianzaLima pic.twitter.com/RLAVFJCrTT — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 24, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Alianza Lima en vivo al clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.