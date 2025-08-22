Últimas Noticias
Universitario vs. Alianza Lima: ¿cuándo juegan en vivo, horarios, precios y canales TV del clásico por fecha 7 Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima por la Liga1.
Universitario vs Alianza Lima por la Liga1. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario vs. Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico en la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el choque más importante por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Los 'compadres' del fútbol peruano buscarán la victoria en el Estadio Monumental, para continuar en los primeros puestos del certamen.

El cuadro crema llega a esta instancia tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, después de empatar 0-0 ante Palmeiras en Brasil.

Por su parte, Alianza Lima tuvo mejor suerte a nivel internacional. Con goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, venció 2-1 a Universidad Católica en Quito, para acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Universitario vs. Alianza Lima: altas y bajas para el clásico del Torneo Clausura 2025

Universitario no podrá contra con el volante chileno Rodrigo Ureña por lesión, mientras que Paolo Guerrero será la gran ausencia en Alianza Lima.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Alianza Lima en el clásico del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima en el clásico del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 5:30 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 6:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs. Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Universitario vs Alianza Lima en vivo por TV?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs. Alianza Lima: precios de entradas

  • Norte: S/50.00
  • Sur: S/50.00
  • Oriente: S/ 130.00
  • Occidente Lateral: S/ 150.00
  • Occidente central: S/ 200.00
  • Palco Monumental: S/ 380.00
  • Butaca Negra: S/ 450.00
  • Experiencia crema: S/ 850.00

Universitario de Deportes Alianza Lima Liga1 Fútbol Peruano Universitario vs Alianza Lima

